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مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف أطراف بلدة كفر شوبا بجنوب لبنان

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١١ بتوقيت غرينتش

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