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مراسل العالم: الطيران الحربي السوري والروسي يشن غارات على مواقع داعش في بادية تدمر والسخنة وجبالها بريف حمص ومحور بادية الرصافة بريف الرقة

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

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