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كتائب شهداء الأقصى: تمكن مقاتلونا من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار فجرا في قوات الاحتلال المقتحمة لمدينة نابلس محققين اصابات مباشرة بصفوفهم

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

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