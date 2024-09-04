الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مجموعات من المستوطنين تقتحم المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :