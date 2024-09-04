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وسائل إعلام سورية: من المتوقع أن تلتزم بتعهداتها لموسكو بافتتاح معبر "أبو الزندين" بريف حلب قبل الاجتماع الرباعي المرتقب بين سورية وايران وروسيا وتركيا

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

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