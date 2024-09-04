الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٨:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

سماع دوي انفجارات داخل مخيم طولكرم حيث تداهم قوات الاحتلال منازل الأهالي

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :