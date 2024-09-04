مؤسسة أوروبيون لأجل القدس: الأقصى مهدد بالتقسيم وإقامة كنيس يهودي!

العالم _ فلسطين

جاء ذلك في التقرير الشهري للمؤسسة الذي يرصد انتهاكات قوات الاحتلال والمستوطنين في المدينة خلال شهر أغسطس/آب 2023، حيث أشار هذا التقرير إلى أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي اقترفت (715) انتهاكا موزعًا على (16) نمطا من انتهاكات حقوق الإنسان. وجاءت الاقتحامات والمداهمات في مقدمة هذه الانتهاكات بنسبة 53.4 % تليها الاعتقالات بنسبة 10.9 %.

ورصد التقرير (27) حادث إطلاق نار واعتداء مباشر من قوات الاحتلال في أحياء القدس المحتلة. أسفر ذلك عن مقتل الشاب محمد هماش، في 6 أغسطس بعد تنفيذ عملية طعن، والطفل شادي شيحة في 13 أغسطس في بلدة عناتا، فيما أصيب 4 آخرون بجروح والعشرات بحالات اختناق، فضلا عن تعرض ما لا يقل عن 16 مواطنًا للضرب والتنكيل.

ووفق التقرير؛ نفذت قوات الاحتلال (382) عملية اقتحام لبلدات وأحياء القدس، اعتقلت خلالها 78 مواطنا، منهم 7 أطفال و5 نساء، واستدعت 7 آخرين وفرضت الحبس المنزلي على 3 مواطنين، إضافة إلى 44 عملية هدم وتمير طالت 20 منزلا منها 6 أجبر مالكوها على هدمها ذاتيا، ما أدى إلى تشريد 84 مواطنًا، وتدمير 24 منشأة إلى جانب 47 عملية توزيع إخطارات وقرارات الهدم ضد منازل ومنشآت أخرى.

وخلال هذا الشهر أصدرت 4 قرارات وإجراءات في إطار تكريس تهويد الاستيطان والتهويد في القدس المحتلة، تمثلت في إقامة بؤرة استيطانية في الخان الأحمر، وافتتاح حديقة لمستوطني التلة الفرنسية شمال شرقي المسجد الأقصى، بمساحة 63 دونما، وأُطلق عليها اسم (هوريشا)، ومحطة كبيرة للحافلات الكهربائية عند حي “راموت” الاستيطاني الاستعماري شمالي القدس المحتلة، وأنفاق “يفئال يادين” التي تربط مستوطنة التلة الفرنسية وشارع 1 مع العيساوية وحاجز الزعيم.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال تواصل فرض الحصار الخانق على البلدات والأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة، وتقيد وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. كما تواصل اعتداءاتها على الحريات العامة، وإعاقة عمل الطواقم الصحفية في المدينة المحتلة.

وأبرز موافقة سلطات الاحتلال على مقترح وزير الاتصالات الصهيوني حظر قناة الميادين ومصادرة المعدات الخاصة بها وحجب مواقع الإنترنت، في 11 أغسطس، وبعد القرار وقع وزير الاتصالات أوامر بمصادرة المعدات الخاصة بالقناة وحجب مواقع الإنترنت التابعة لها.

ومنع الاحتلال إقامة فعاليتين في القدس، الأولى هي عرض أفلام فلسطينية عن قطاع غزة في مركز يبوس الثقافي، إذ اقتحمت قوات الاحتلال المركز ومنعت العرض. كما منع تكريم طلبة التوجيهي في قاعة الصفصاف في حي وادي الحمص بالقدس المحتلة، كانت ستقيمه جمعية “وفاء للمرأة والطفل”، حيث تم التحذير والتهديد باقتحام القاعة في حال إقامة الفعالية.