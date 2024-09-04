الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٨:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسلة العالم: الجيش السوري يحبط محاولة تسلل لمسلحي "جبهة النصرة" و "الحزب التركستاني" لبعض المواقع العسكرية على محور ريف اللاذقية الشمالي

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :