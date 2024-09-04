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مصدر بريطاني: وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون أخفى أدلة على انتهاكات "إسرائيل" للقانون الانساني في غزة

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

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