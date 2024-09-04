واشنطن تعلن عن مقترح جديد بشأن وقف إطلاق النار في غزة!

العالم - خاص بالعالم

رغم العقبات الاسرائيلية، إلا أن واشنطن تتمسك بتحريك مفاوضات وقف اطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: "ستواصل الولايات المتحدة التواصل مع شركائنا في المنطقة للدفع نحو التوصل إلى اتفاق نهائي. وخلال المحادثات الأسبوع الماضي، أحرزنا تقدما في التعامل مع العقبات التي لا تزال قائمة. ولكن في نهاية المطاف، فإن الانتهاء من الاتفاق يتطلب من الجانبين إظهار المرونة".

البيت الابيض رأى أن التوصل لاتفاق ما زال ممكنا رغم الخلاف بشأن محور فيلادلفيا، رافضا التعليق على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بان الجيش لن ينسحب من الشريط الحدودي بين غزة ومصر على الاطلاق.

وقال مسؤول الاتصالات في مجلس الامن القومي الاميركي بالبيت الابيض جون كيربي: "الاتفاق ينص على انسحابهم من المناطق المكتظة نحو الشرق، وهذه النقطة التي تعد أساسية في الاتفاق لم تتغير. لكن الإسرائيليين يقولون صراحة إنهم سيحتاجون إلى الأمن على طول الممر حتى لو نفذوا ذلك".

اعلان واشنطن نية الرئيس جو بايدن تقديم مقترح جديد ونهائي من اجل التوصل الى صفقة نهاية الاسبوع المقبل، بحسب صحيفة يسرائيل هيوم، علق عليه القيادي في حركة حماس اسامة حمدان بالتاكيد على أن المطلوب هو إلزام نتنياهو بما وافقت عليه المقاومة وليس مبادرة جديدة ترمي الى امتصاص غضب الشارع الاسرائيلي، وكسب المزيد من الوقت لقتل الشعب الفلسطيني.

وهنا اشار حمدان الى موقف مصر الرافض للزج باسمها في آلاعيب نتنياهو لإبقاء الازمة قائمة، وعرقلة جهود الوساطة، مؤكدا أن حماس لن تقبل باي صيغة تسمح ببقاء الاحتلال في محور فيلادلفيا، وأن استعادة أسرى الاحتلال ياتي بوقف الحرب وانسحاب جيش الاحتلال بالكامل من القطاع.