حملة اعتقالات اسرائيلية واسعة في محافظة الخليل

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في الخليل نقلاً عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني ان قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينياً في مدن الضفة الغربية جلهم من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأکد مراسل العالم ان قوات الاحتلال داهمت أکثر من 7 مناطق في محافظة الخليل خلال الساعات الماضية أدت الی اعتقال مواطن فلسطيني وشهدت بلدة اذنا الواقعة غرب الخليل وهي مسقط رأس منفذ عملية ترقوميا، مهند العسود، اقتحامات عدة، منها اقتحام منزل والد مهند العسود وأقربائه في المکان، قبل ان يعتقلوا مواطناً ويحولوه الی مراکز التحقيق.

في المنطقة الجنوبية نفذ جيش الاحتلال عدة مداهمات أدت الی اعتقال 7 مواطنين فلسطينيين وصاحب ذلک عملية ترويع للأهالي وتفتيش دقيق للمنازل الفلسطينية.

ولليوم الخامس علی التوالي تعيش الخليل اغلاقاً محکماً يفرضه جيش الاحتلال الاسرائيلي يمنع وصول المواطنين الی المدينة حتی من خلال الجبال والطرق الوعرة.

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