شاهد.. جيش الاحتلال يقرر تمديد عدوانه على الضفة الغربية!

العالم - خاص بالعالم

لليوم الثامن على التوالي يتواصل العدوان الاسرائيلي على الضفة الغربية في محاولة لاستعادة سيطرته المتآكلة، ودرء تهديدات المقاومة التي تصاعدت قدراتها بفعل تطوير أسلحتها وتعزيز وحدة صفوفها.

شهيدان في مخيم طولكرم سقطا برصاص قوات الاحتلال بحسب مصادر صحافية وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين من المسافة صفر.



تاتي الاشتباكات عقب استهداف تجمع للآليات العسكرية وقوات اسرائيلية راجلة في عمليتين منفصلتين نفذتهما المقاومة.



واقتحمت قوات الاحتلال بآليات عسكرية مدينة نابلس شمالي الضفة من حاجز المربعة جنوبي المدينة، وسيرت دوريات في شوارع المدينة، وحاصرت أحياء، ودهمت منازل فيها، بحثا عمن تصفهم بالمطلوبين.

وهدمت قوات الاحتلال منزلا في قرية بيت دجن شرق نابلس. وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافة، وشرعت بهدم المنزل بحجة البناء بدون ترخيص.

كما اقتحم جيش الاحتلال مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، ومخيم العزة وسط بيت لحم، وبلدة الخضر غربها.

في مدنية الظاهرية جنوب الخليل داهمت قوات الاحتلال ملعبا لكرة القدم، واحتجزت عددا من الشبان فيه، وأطلقت سراحهم لاحقا، في حين اندلعت مواجهات وسط المدينة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز، اصيب على اثرها شاب وطفل فلسطينيان بالرصاص الحي.

كما شهدت مدينة جنين اشتباكات بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، وتعرضت مركبة عسكرية لوابل من الرصاص والعبوات الناسفة من قبل المقاومين بعد أن علقت في حفريات أحدثتها جرافات الاحتلال.

لم تقتصر انتهاكات قوات الاحتلال على المدن والاحياء في الضفة الغربية، بل تجاوزت كل المواثيق والأعراف الدولية في اقتحامها جامعة بيرزيت، حيث عاثت خرابا في ممتلكات الحركة الطلابية، واستولت على العديد من الممتلكات والمطبوعات الخاصة بالأنشطة الطلابية.

وتواصل قوات الاحتلال منذ ساعات اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله وسط مداهمة عدد من المنازل وإجراء تحقيق ميداني مع الشبان، بعد أن حولت مقر إحدى الجمعيات إلى مركز تحقيق.

وفي اجراء ينطوي على نزعته القمعية، ألصق جيش الاحتلال منشورات تهدد الطلبة بتدمير مستقبلهم في حال مشاركتهم في نشاطات ضد الاحتلال.



الى ذلك أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت خلال اليومين الأخيرين 22 فلسطينيا على الأقل في أنحاء الضفة، بينهم معتقلون سابقون.



بينما افادت وزارة الصحة الفلسطينية أمس باستشهاد 30 فلسطينيا واصابة 130 اخرين منذ أن شن جيش الاحتلال هجومه الواسع في الضفة الغربية.