الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٨:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسلة العالم: اصابة 5 من الأمن الداخلي السوري لدى استهداف موكب محافظ درعا وأمين درعا لحزب البعث والوفد المرافق والاعلاميين بعبوة ناسفة بريف درعا

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :