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مصادر فلسطينية: 6 شهداء بقصف استهدف تجمعا للاهالي في محيط ابراج الشيخ زايد شمالي قطاع غزة

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

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