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حرائق في مستوطنة "كريات شمونة" جراء سقوط صواريخ لبنانية عليها

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٢ بتوقيت غرينتش

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