الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٨:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: أصوات تحطم عظام الصهاينة بدأت تتعالى

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :