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كنعاني: بعد 11 شهرا من المجازر الوحشية ضد الفلسطينيين فان الخلافات بين مسؤولي الكيان تتزايد والاستقالات بين مسؤوليه تتسارع والاحتجاجات الشعبية تتوسع

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

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