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المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: أصوات تحطم عظام الصهاينة بدأت تتعالى فخلافاتهم تتزايد واستقالاتهم تتسارع والاحتجاجات الشعبية تتوسع

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

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