عمدة طهران في دمشق لإطلاق فصل جديد من التعاون المشترك

العالم - ايران

وصل صباح اليوم الأربعاء رئيس بلدية العاصمة الايرانية طهران "علي رضا زاكاني" على رأس وفد من كبار مديري البلدية الى دمشق بدعوة من الحكومة السورية.

و كان في استقباله محافظ دمشق "محمد طارق كريشاتي" وسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى دمشق "حسين اكبري".

فصلا جديدا من التعاون المشترك بين طهران ودمشق

واثناء استقباله رئيس بلدية طهران والوفد المرافق له ، رأى محافظ دمشق "محمد طارق كريشاتي" ان هذه الزيارة تدل على الاهتمام الخاص الذي يوليه مدراء بلديتي طهران ودمشق لرفع مستوى التعاون المشترك.

وفي اشارة إلى إقامة معرض دمشق، اعرب كريشاتي عن امله في أن تشهد طهران ودمشق، مع زيارة رئيس بلدية عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية كضيف خاص لمعرض سوريا، فصلا جديدا من التعاون المشترك.

بدوره أعرب رئيس بلدية طهران عن أمله في أن تؤدي المحادثات واجتماعات العمل خلال هذه الزيارة الى اتفاقيات إيجابية وبنّاءة بين عاصمتي البلدين.

هذا وقد سافر رئيس بلدية العاصمة الايرانية طهران "علي رضا زاكاني" على رأس وفد من كبار مديري بلدية طهران اليوم الاربعاء الى دمشق بدعوة من الحكومة السورية ومحافظ دمشق.

والى جانب مشاركته في افتتاح معرض دمشق ، سيتخلل هذه الزيارة عقد لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والاقتصاد والتجارة الخارجية ومحافظ دمشق ومحافظ ريف دمشق.