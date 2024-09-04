عودة الاحتجاجات الطلابية ضد 'اسرائيل' الی الجامعات الاميرکية

العالم - الاميركيتان

عاد طلاب الجامعات في الولايات المتحدة إلى مقاعد الدراسة مع حلول فصل الخريف، وعادت معهم الاحتجاجات الطلابية والتظاهرات المناهضة للعدوان على غزة.

ففي أول يوم دراسي رسمي، تظاهر طلاب من جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك مطالبين بأن تقوم جامعتهم بوقف استثماراتها في تل ابيب، ومقاطعتها أكاديميا واقتصاديا بسبب سياستها ضد الفلسطينيين واستيطانها وعدوانها على غزة، والتي تدعمها الإدارة الأميركية دبلوماسياً وعسكرياً.

ونقلت شبكة 'آي بي سي' عن طالب دراسات عليا في الجامعة، وممثل المحتجين في المفاوضات مع الجامعة محمود خليل قوله إنه طالما استمرت جامعة كولومبيا بالاستثمار والاستفادة من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، سيستمر الطلاب بالمقاومة، ليس فقط بالاحتجاجات والمخيمات، بل بكل الوسائل الممكنة.

وفي الأسابيع الأخيرة، شرعت القيادة الجديدة للجامعة بعقد جلسات استماع مع الطلاب بهدف تهدئة التوترات، ووزّعت إرشادات احتجاجية جديدة ترمي إلى الحد من الاضطرابات، غير أن ذلك لم يثن منظمي الاحتجاجات عن خططهم لتكثيف تظاهراتهم الطلابية، مع احتمال نصبهم خياماً داخل الجامعة حتى توافق الجامعة على قطع العلاقات مع الشركات المرتبطة بكيان الاحتلال.

في سياق متصل، قررت جامعة جورج تاون التضييق على التظاهرات الطلابية والفعاليات الداعمة لغزة، وإلزام الطلاب بدفع مصاريف قد تصل إلى بضعة آلاف من الدولارات.

وتضمن قرار الجامعة أنه في حال الرغبة بالتظاهر يجب إبلاغ إدارة الجامعة قبل سبعة أيام، مع تحديد أعداد المشاركين، وهل من المتوقع أن يتجاوز العدد السبعين مشاركاً أم لا، على أن يتكفل الطلاب بدفع المصاريف الخاصة بالشرطة والتي قدرتها الإدارة بخمسة وستين دولاراً للشرطي الواحد في الساعة الواحدة.

جامعة جورج تاون اتخذت هذه القرارات لأول مرة، إذ شهد العام الماضي تظاهرات طلابية وفعاليات من أجل غزة في عدد من الكليات في الحرم الجامعي، كما شارك أعضاء تدريس وطلاب في أكثر من مسيرة داخل الحرم الجامعي، ورفع مئات الطلاب في حفلات التخرج أعلام فلسطين، مطالبين إدارة الجامعة بوقف الاستثمار في شركات تدعم تل أبيب.

من جانبهم أعلن الطلاب رفضهم لقرارات الجامعة، مؤكدين عدم إمكانية حدوث ذلك على أرض الواقع، واعتبروا قرارات الجامعة بأنها تستهدف منع الطلاب من التظاهر وليس حماية المتظاهرين، مع تأكيدهم على أن الطلاب يعترضون على هذه القرارات ولن ينفذوها.