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الاعلام العبري: دوي صفارات الانذار في زرعيت في الاراضي الشمالية

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

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