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مصادر لبنانية: استهداف ثكنة زرعيت بالمدفعية من لبنان

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

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