عودة التظاهرات للجامعات الأميركية، .. واستقالات كييف

العالم - بانوراما

وبحسب تقرير لصحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية، فقد تظاهر عشرات الطلاب خارج أحد مداخل جامعة كولومبيا في ولاية نيويورك.

فيما قررت جامعة جورج تاون الأميركية التضييق على التظاهرات الطلابية والفعاليات الداعمة لغزة، وإلزام الطلاب بدفع مصاريف قد تصل إلى بضعة آلاف من الدولارات.

ويأتي تجدد الاحتجاجات بالرغم من استمرار ضغوط الكونغرس ووزارة التعليم، والمنظمات اليهودية ضد انعقادها، فيما تبنت العديد من الجامعات إجراءات مشددة لمنع تكرار مشاهد واحتجاجات الربيع الماضي.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: عقب عاصفة الاستقالات التي شهدتها أوكرانيا على مدار الساعات الماضية، كان آخرها استقالة وزير الخارجية، ديميتري كوليبا، بدأ البرلمان الأوكراني بالتصويت على إقالة كامل الحكومة.



وكان عدد من المسؤولين وبينهم وزراء في الحكومة الأوكرانية قدموا استقالاتهم بشكل جماعي تمهيدا لتعديل حكومي واسع.



وشملت الاستقالات ستة مسؤولين بارزين بينهم وزير الخارجية دميترو كوليبا إضافة إلى وزراء الصناعات الإستراتيجية والعدل والبيئة.

كما تمت إقالة نائب رئيس الحكومة روستيسلاف شورما. فيما كشف بعض النواب أن المجلس فشل في جولة التصويت الأولى على إقالة وزير الأملاك العامة فيتالي كوفال.

من جهته أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي أن أوكرانيا بحاجة إلى طاقة جديدة بعد عامين ونصف العام من الحرب مع روسيا، وأن العمل جار على إدخال تغييرات في الحكومة لتعزيزها وتحقيق النتائج المطلوبة.

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