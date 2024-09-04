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قوات العاصفة: استهداف وحدات الكيان بالرصاص الحي في محوري الشهداء والسوالمة بطولكرم

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

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