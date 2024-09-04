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السيد الحكيم يعلق على تصريحات حكومة نتنياهو حول معبر رفح

السيد الحكيم يعلق على تصريحات حكومة نتنياهو حول معبر رفح
الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

علق رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، السيد عمار الحكيم، على التصريحات التي صدرت من حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية .

العالم- العراق

وأكد السيد الحكيم، إن "التصريحات التي صدرت من حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول معبر رفح الحدودي مع جمهورية مصر العربية ما هي إلا أكاذيب وذرائع تتخذها قوات الاحتلال لعرقلة الجهود الرامية لوقف إطلاق النار".

وقال في بيان ان هذه التصريات "لاستمرار حكومة الإحتلال بعدوانها وحربها على قطاع غزة وممارستها الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وسعيها لتنفيذ مخططاتها التوسعية".

وأضاف "إننا إذ ندين بشدة هذه التصريحات الباطلة فإننا نتضامن مع جمهورية مصر العربية ونجدد مطالبتنا المجتمع الدولي بممارسة كل السبل المتاحة للضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف الحرب على غزة والشروع بإعمار القطاع وإعادة النازحين".

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