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دوي صفارات الانذار في "حانيتا" شمالي الاراضي المحتلة

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

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