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صواريخ المقاومة اللبنانية تضرب موقع روسيات العلم للاحتلال بتلال كفر شوبا المحتلة

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٥٧ بتوقيت غرينتش

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