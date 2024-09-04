حزب الله يواصل دك مواقع ااحتلال الإسرائيلي

العالم- لبنان
وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 2:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء 4-9-2024 تموضعًا لجنود العدو في ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابع للواء الغربي) بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.
حزب الله يقصف ثكنة بيت هلل ومرابض المدفعية في ديشون
كما قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل ومرابض مدفعية العدو في ديشون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا.
وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي عيتا الشعب والخيام، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الأربعاء 4-9-2024 مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلل ومرابض مدفعية العدو في ديشون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا.
استهداف موقعي رويسات العلم والسماقة
كما استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، موقع رويسات العلم والسماقة.
وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء 4-9-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء 4-9-2024 موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.