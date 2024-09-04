حزب الله يواصل دك مواقع ااحتلال الإسرائيلي

العالم- لبنان

وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 2:30 من بعد ظهر يوم الأربعاء 4-9-2024 تموضعًا لجنود العدو ‏في ثكنة زرعيت (مقر قيادة الكتيبة التابع للواء الغربي) بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

حزب الله يقصف ثكنة بيت هلل ومرابض المدفعية في ديشون

كما قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، مقر قيادة كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هلل ومرابض مدفعية العدو في ديشون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا.‏

وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي عيتا ‏الشعب والخيام، قصف مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية يوم الأربعاء 4-9-2024 مقر قيادة كتيبة السهل ‏في ثكنة بيت هلل ومرابض مدفعية العدو في ديشون بِصليات من صواريخ الكاتيوشا.‏

استهداف موقعي رويسات العلم والسماقة

كما استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، موقع رويسات العلم والسماقة.

وفي بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء 4-9-2024 موقع رويسات العلم ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 3:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء 4-9-2024 موقع السماقة في تلال ‏كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة. ‏