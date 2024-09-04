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42 شهيدًا و107 إصابات بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة

42 شهيدًا و107 إصابات بعدوان الاحتلال على غزة في 24 ساعة
الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 42 شهيدًا و107 إصابات خلال ال 24ساعة الماضية.

العالم - فلسطين

وأكدت الوزارة في بيان لها، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 40861 شهيدا و94398 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربًا مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين إلى جانب تهجير مليوني نسمة وتدمير واسع جدًا في المنازل والبنى التحتية طال أكثر من 70 % من المباني، مع حصار مشدد وأزمة إنسانية خانقة ومجاعة غير مسبوقة خاصة في غزة وشمالها.

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