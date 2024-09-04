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امريكا تمنع منتخب رياضي إيراني من المشاركة ببطولة العالم والسبب..

امريكا تمنع منتخب رياضي إيراني من المشاركة ببطولة العالم والسبب..
الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

لم يستطع منتخب الكاتا الايراني من المشاركة في بطولة العالم للجودو بسبب مماطلة السلطات الامريكية وتسييسها الملف الرياضي وعدم منحها اعضاء هذا المنتخب تأشيرات الدخول.

العالم- ايران

بعد حصوله على دعوة رسمية من الدولة المضيفة، اتخذ الاتحاد الإيراني للجودو منذ عدة اشهر الإجراءات اللازمة للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة الامريكية التي ستستضيف بطولة العالم للجودو في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وعليه وبعد المشاورات اللازمة مع السفارة الامريكية في ارمينيا وتركيا وترتيب موعد للقاء اعضاء الفريق واخذ التأشيرات،رفضت يوم امس السفارة الأمريكية ،بتصرف غير احترافي وتجاهل لميثاق الحركة الأولمبية وبتسييس غير لائق تماما،منح تأشيرات لرئيس اتحاد الجودو الايراني "آرش مير اسماعيلي " واعضاء المنتخب وسائر البعثة الرياضية للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام على اراضيها.

هذا وقد تمكن منتخب الكاتا الايراني من الفوز بميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية واحدة ولقب الوصيف في بطولة أبو ظبي العالمية للجودو التي اقيمت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

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