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سرايا القدس: الفصائل الفلسطينية اوقعت قتلى وجرحى بصفوف الاحتلال في طولكرم

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

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