الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠١:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

سرايا القدس: خضنا 4 اشتباكات مسلحة مع الاحتلال في نابلس بالضفة الغربية

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :