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استشهاد مدني في النصيرات وسط قطاع غزة اثر قصف مدفعي للاحتلال

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

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