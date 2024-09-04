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مصادر تكشف تفاصيل اللقاء المرتقب بين الأسد وأردوغان

مصادر تكشف تفاصيل اللقاء المرتقب بين الأسد وأردوغان
الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر سورية أنه لا يوجد أي مؤشر يستدعي إمكانية عقد لقاء على مستوى وزاري أو رئاسي بين الجانبين في وقت قريب.

العالم - سوريا

وقالت المصادر السورية الموثوقة: إنه لا جديد في تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن إمكانية استعداد الأتراك لمناقشة سحب قواتهم من الشمال السوري.

وأضافت المصادر: لا تطمينات أو ضمانات تركية حتى اللحظة بشأن مسألة سحب قواتهم من الشمال السوري.

وتابعت: لا تزال المبادئ التي أعلنها الرئيس السوري بشار الأسد قائمة وبينها تحديد مرجعية تستند إليها عملية التفاوض إلى القانون الدولي.

واختتمت المصادر للميادين: ومن المبادئ أيضاً الإقرار بالانسحاب من الأراضي السورية على أن يتم التفاهم لاحقاً بشأن كيفية حدوثه.

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