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بلاغ هام لسرايا القدس حول مجريات معركة ’رعب المخيمات’

بلاغ هام لسرايا القدس حول مجريات معركة ’رعب المخيمات’
الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أصدرت سرايا القدس في الضفة الغربية بياناً عسكرياً هاماً حول مجريات معركة "رعب المخيمات" خلال الـ72 ساعة الماضية، والتي تخوضها المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية ضمن معركة طوفان الأقصى.

العالم - فلسطين

وقالت السرايا في بلاغها العسكري "أهم الإنجازات العسكرية التي حققتها قواتنا في سرايا القدس الضفة الغربية خلال الـ72 ساعة الماضية، بعد أيامٍ من المعارك الضارية مع قوات الاحتلال خلال معركة "رعب المخيمات" حيث شن العدو من خلالها عدواناً وحشياً على أبناء شعبنا وممتلكاته في عدة مدن بالضفة الغربية ضمن معركة "طوفان الأقصى" التي يخوضها شعبنا ضد المحتل:

أولاً:
كتيبة جنين: خاض مقاتلونا الأبطال أربعة عشر اشتباكاً مسلحاً مع قوات العدو المقتحمة في مختلف محاور القتال، كما فجر مقاتلونا ستُّ عبوات ناسفة بجنود وآليات العدو محققين إصابات بالغة بصفوفه.

ثانياً:
كتيبة طولكرم: استدرج مقاتلونا في الكتيبة مجموعة من قوات العدو الراجلة لكمين مركب تم إعداده مسبقاً في محور البلاونة برفقة مجموعة من إخوة السلاح وأوقعنا خلاله قتلى وجرحى من قوات العدو، كما خاض أبطالنا سبعة اشتباكاتٍ مسلحة مع قوات العدو في مختلف محاور القتال وفجروا أربعَ عبواتٍ ناسفة بآليات العدو المقتحمة.

ثالثاً:
كتيبة نابلس: خاض مقاتلونا في الكتيبة أربعةَ اشتباكاتٍ ضارية مع قوات العدو المقتحمة للمدينة وفجروا خلالها عبوةً ناسفة.

وإنه لجهاد نصرٌ أو استشهاد
#معركة_طوفان_الأقصى

ســــرايا القــــــــــدس-الـضــفـة الــغـربـيـة
الإعــلام الحــربــي
01 ربيع الأول 1446هــ
الأربعاء الموافق 04- 09 - 2024م

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