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مصادر فلسطينية: جيش الاحتلال يفرض حظرا للتجوال في مدينة طولكرم

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

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