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قوات الاحتلال تقتحم ضاحية اكتابا في طولكرم بالضفة الغربية

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

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