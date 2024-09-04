أردوغان والسيسي يترأسان أول اجتماع للتعاون الإستراتيجي بين البلدين

العالم - مصر

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي عقب الاجتماع "نتعاون مع مصر في جميع القطاعات ونواصل تعزيز العلاقات، وأنا ممتن لرؤية ثمار هذا التعاون".

وتابع "تناولنا في محادثاتنا قضايا المنطقة وحلها، وأبرزها الوضع في غزة"، مشددا على أن الأولوية الآن هي لوقف المجازر في القطاع والتوصل إلى وقف إطلاق النار.

ووصل السيسي إلى أنقرة -اليوم الأربعاء- في أول زيارة على المستوى الرئاسي منذ 12 عاما مع تحسن العلاقات بين البلدين.

وقال الرئيس المصري، بعدما استقبله نظيره التركي في مطار أنقرة "أعرب عن سعادتي البالغة بزيارتي الأولى للجمهورية التركية، ولقائي مع فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان"، وفق ما جاء في بيان للرئاسة المصرية.

وأضاف "تجمع بين دولتينا العريقتين علاقات تاريخية وشعبية متأصلة الجذور، كما تربطهما علاقات سياسية قوية منذ تأسيس الجمهورية التركية".

وتابع قائلا "لعل زيارتي اليوم، ومن قبلها زيارة فخامة الرئيس أردوغان للقاهرة، تعكس الإرادة المشتركة لبدء مرحلة جديدة من الصداقة والتعاون بين مصر وتركيا، استنادا لدورهما المحوري في محيطهما الإقليمي والدولي".

وذكرت الرئاسة المصرية أن اجتماعات السيسي وأردوغان ستتناول "سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات، إضافة إلى تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية بالقطاع وخفض التصعيد في الشرق الأوسط".

وكان أردوغان زار القاهرة في فبراير/شباط الماضي، في أول زيارة له إلى مصر منذ عام 2012.

وخلال لقائهما في القاهرة، أكد الرئيسان المصري والتركي رغبتهما في فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين. وحينها قال السيسي إن بلاده ستزيد قيمة التعاون الاقتصادي مع تركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات القادمة.