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مصادر اعلامية: اشتباكات بالاسلحة بين مقاومين والاحتلال عند مدخل مخيم نور شمس

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

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