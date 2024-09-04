الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

اشتباكات بالاسلحة بين مقاومين والاحتلال عند مدخل مخيم نور شمس في طولكرم

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :