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الاعلام العبري: ما يزيد عن مئة صاروخ اطلقت نحو الاراضي الشمالية منذ الصباح

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

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