الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

مدفعية الاحتلال تستهدف بلدتي طلوسة وبني حيان في الجنوب اللبناني

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :