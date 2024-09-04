الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

ثلاث اصابات بقصف الاحتلال منزلا في بلدة حولا بالجنوب اللبناني

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :