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غارة جوية للاحتلال على مفترق الهوجا بجباليا شمالي قطاع غزة

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

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