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سرايا القدس: تفجير عبوات ناسفة بجرافات وآليات الاحتلال في باب المخيم بطولكرم

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

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