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انتشال شهيدين و11 مصابا اثر قصف الاحتلال حي الزيتون في مدينة غزة

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

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