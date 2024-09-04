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استشهاد امرأة بقصف إسرائيلي جنوب لبنان

استشهاد امرأة بقصف إسرائيلي جنوب لبنان
الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

استشهدت امرأة وأصيب شخص آخر، مساء اليوم الأربعاء، بقصف إسرائيلي على جنوب لبنان.

العالم - لبنان

وأفادت وسائل إعلام لبنانية باستشهاد امرأة وإصابة شخص في قصف إسرائيلي على بلدة قبريخا جنوبي لبنان.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، غارات استهدفت عدة بلدات جنوب لبنان.

وذكرت مصادر محلية بأن الغارات استهدفت منزلاً وسط بلدة حولا، وأطراف بلدتي عيناثا وكونين، وأطراف بلدة قبريخا.

والليلة الماضية، أغار الطيران الإسرائيلي على حي الرجم في بلدة عيتا الشعب بصاروخين، ونفذ غارة أخرى على بلدة الخيام.

وكثّف الطيران الاستطلاعي والطائرات المسيرة من تحليقها فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط حتى ساعات الصباح الأولى، مما أثار حالة من التوتر والخوف بين السكان.

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