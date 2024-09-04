الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الفلسطينية تتصدى لآليات الاحتلال بعبوات ناسفة متتالية وسط مدينة جنين

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :