الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٤:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

اقتحام قوات الاحتلال بلدة يتما بنابلس في الضفة الغربية

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :