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كتائب شهداء الاقصى: نخوض إشتباكات مع الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم

الأربعاء ٠٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

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